Calcio Napoli. Dai passaggi col pallone a quelli della preparazione della pizza

Accantonate per il momento le doti calcistiche dei calciatori, stiamo scoprendo giorno dopo giorno quelle culinarie. Anche Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, toscano di nascita, si è cimentato nell’arte della cucina come pizzaiolo. In un video che ha postato sui social, intitolato “pizzeria da Giovanni”, il ragazzo ha mostrato ai suoi tanti followers i vari passaggi, non del pallone ai compagni ma della preparazione della pizza, con un risultato finale più che soddisfacente.