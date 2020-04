IL CALCIO DI FRONTE AL BIVIO RIDUZIONE COSTI E RIPARTENZA IN SICUREZZA ?

21.04.2020

Il direttore sportvo Perinetti in radio riprende riflessioni sul calcio fatte anche in precedenza alla crisi Covid -19 da Gigione Maresca.

Come più volte detto in alcune puntate di “Zona calcio su Stereo 5 TV “ sul digitale terrestre 897 nella trasmissione sportiva condotta dal collega Bruno Di Martino, circa due mesi fa il nostro opinionista sportivo Gigione Maresca parlava di riforma del campionato di calcio professionistico e di un nuovo modello organizzativo dell’intero movimento che tiene in vita il sistema calcio .

Emergenza COVID -19

Un protocollo formulato con esperiemza e professionalità scientifica dal gruppo di esperti scelti da Gravina e dalla FIGC è di difficile applicazione in campo come metodo da adottare per le squadre di calcio al fine di una possibile ripresa degli allenamenti dal 4 maggio.

Lo sport di contatto è penalizzato da un virus terribile e micidiale che ha messo in crisi società sportive meno organizzate e più povere legate ai diritti tv e all’incasso di somme provenienti dai biglietti e inasso delle partite e da sponsorizzazioni.

Il problema non è solo la ripresa degli allenamenti dei calciatori professionisti ma coinvolge tutto il settore della lega dilettanti e chi ha investito con progetti di medio e lungo termine nel calcio in questi ultii anni.