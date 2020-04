Calcio. Dilettanti: richieste del bonus “Cura Italia” per oltre 150 tesserati.

Mentre la serie A è pronta a ripartire con dei calciatori che hanno potuto contribuire anche ad importanti gesti di solidarietà, visti i lauti stipendi che guadagnano, nei dilettanti la situazione è più complessa: giocatori e tesserati, infatti, faticano a far quadrare i conti familiari a causa dell’emergenza Covid-19 che ha bloccato i loro campionati. Ecco perché oltre 150 tesserati, tra calciatori e membri societari e dello staff tecnico, hanno fatto richiesta del bonus di 600 euro per i collaboratori sportivi, presente nel “Cura Italia”. Anche il Sorrento ha fatto ben 27 richieste ma è proprio l’Eccellenza a rischiare la beffa visto che, in particolare i giocatori non hanno alcun contratto che regolarizzi la loro prestazione, con il rischio alto che la domanda venga rifiutata.