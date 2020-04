Calcio. Dalla serie A ai dilettanti la scelta di allenarsi in famiglia.

Se è vero che in questo periodo i giocatori, di tutte le varie serie, si stanno allenando in casa, non è altrettanto vero che lo stiano facendo da soli. Come dimostrano svariati video e foto che i calciatori scelgono di condividere sui social, c’è chi ha accanto come compagna di allenamento la propria moglie, chi il proprio figlio, chi il proprio cane! Un buon modo per gli atleti di unire l’utile al dilettevole, condividendo l’attività sportiva utile per il lavoro, dilettandosi con la famiglia.