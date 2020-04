La federcalcio argentina (Afa), starebbe valutando la possibilità di chiudere definitivamente la stagione per l’emergenza coronavirus. Il ministro della sanità, Gines Gonzalez ha detto chiaramente “non siamo per niente vicini alla ripresa del calcio qui in Argentina. Lo sport oggi non è una priorità”. E oggi, riporta il Clarin, il presidente del Lanus, Nicholas Russo, ha confermato che “si sta pensando di concludere qui la stagione, senza promozioni e retrocessioni.

Pensavamo che avremmo potuto riprendere gli allenamenti – ha detto – ma l’incertezza è tanta. Forse torneremo a settembre.

Ora bisogna uscire dall’emergenza coronavirus. Il presidente dell’Aìfa l’ha detto, prima viene la salute poi i club”.