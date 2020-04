Una buona notizia per Salerno e provincia. Per la prima volta da inizio marzo si registrano zero contagi

Per Salerno e provincia arriva finalmente una buona notizia che lascia ben sperare per il futuro. Per la prima volta, dagli inizi di marzo, nella città e nella sua provincia si registrano zero contagi. Lo si desume dalla rilevazione Dati epidemiologici dell’ASL Salerno aggiornati alle ore 10.00 di ieri 22 aprile 2020. Nonostante il dato positivo è indispensabile non abbassare la guardia e continuare a rispettare scrupolosamente le norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19. Importante continuare a restare a casa ed uscire solo per comprovati motivi di necessità.