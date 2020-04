Brucia un ospedale nel salernitano, deposito di rifiuti speciali in fiamme

E’ accaduto a Polla, in provincia di Salerno. Paura per il personale sanitario ed anche per alcuni pazienti, che hanno visto il fumo invadere i reparti. Le fiamme hanno avvolto un deposito di rifiuti speciali ed hanno resa necessaria l’evacuazione del nosocomio salernitano.

Intervenuti celermente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina per estinguere le fiamme. Per ora, fortunatamente, non si registrano feriti.