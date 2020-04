Borse di studio di 300€ per i ragazzi della Regione Campania: domande fino al 7 maggio

È stato approvato dagli uffici della Direzione Generale Istruzione l’avviso per l’erogazione delle borse di studio riservate agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (pubbliche e private paritarie) che insistono sul territorio della Regione Campania.

Le risorse destinate a questa misura ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno 23.560 gli studenti beneficiari per un importo della borsa pari a € 300,00.

Per partecipare all’Avviso – che sarà pubblicato sul BURC di martedì prossimo 14 aprile 2020 – occorre naturalmente l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente che, come per le precedenti edizioni, non potrà essere superiore ad € 15.748,48.

Le domande possono essere presentate su piattaforma web a partire dalle ore 9 del 22 aprile fino alle ore 15 del 7 maggio 2020.

