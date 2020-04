Boris Johnson in terapia intensiva: si aggravano le condizioni del premier inglese

Boris Johnson, risultato positivo al Coronavirus dieci giorni fa e in isolamento a Downing Street, è stato ricoverato. Ieri, domenica, vista la mancanza di miglioramenti e con una febbre sempre troppo elevata, i suoi medici hanno deciso che dovesse essere portato in un ospedale, per accertamenti e controlli più approfonditi.

Poi l’aggravarsi delle condizioni, che, come riportato dai media locali e poi confermato da un portavoce di Downing Street, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Londra dove è stato ricoverato nella serata di ieri a causa dei persistenti sintomi di Covid-19.

Sua moglie carrie incinta: «Sto meglio»

Anche la sua fidanzata e futura moglie, Carrie Symonds, incinta al sesto mese del sesto figlio ufficiale del premier, ha ammesso ieri di aver avuto i sintomi da coronavirus per una settimana, ma di stare meglio dopo essersi trasferita nella residenza estiva dei capi di governo britannico, a Chequers.