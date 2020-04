Bonus 600 euro in arrivo. L’Inps: “Tra il 15 e il 17 aprile nei conti correnti”

Bonus Inps pronti a partire da domani. Dal 15 di aprile, fino al 17, verranno accreditati i bonus di 600 euro previsti per chi ha subito danni economici a causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è il governo che chiarisce che dei 4 milioni stanziati uno è stato già distribuito.

«L’Inps ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario, lavoro senza sosta negli uffici di Inps e banche, aperti anche durante il weekend di Pasqua per velocizzare l’iter di attuazione delle misure», si legge in una note del governo.

Non solo bonus ma anche importanti congedi parentali e bonus per le baby sitter saranno concessi nelle prossime ore.

«I 200.000 congedi parentali richiesti sono stati retribuiti per la grande maggioranza direttamente dalle aziende ai dipendenti, mentre le oltre 40.000 domande per il bonus baby sitting sono al vaglio dell’Inps per andare in pagamento (nel libretto famiglia) il 15 aprile anch’esse».