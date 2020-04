Bimba muore poche ore ore dopo il parto, nel salernitano due medici indagati per omicidio colposo

Bambina di San Valentino Torio morta all’ospedale Santobono di Napoli, indagata coppia di medici partenopei con studio a Nocera Inferiore. Sono scattati gli avvisi di garanzia – come riporta il quotidiano La Città di Salerno – per la morte della piccola valentinese deceduta lo scorso 17 aprile per cause da accertare. I provvedimenti emanati dal pm Mario Canale della Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, con l’indagine coordinata dal procuratore capo Giovanni Melillo, riguardano una coppia due ginecologi, marito e moglie, che avrebbero seguito la gravidanza della madre, una 30enne di San Valentino Torio sposata con un uomo originario di Boscoreale, entrambi i coniugi difesi dall’avvocato Nunzio Giudice. Allo stato, i due medici – uno dei quali svolge la professione per conto dell’Asl Salerno all’ospedale di Nocera Inferiore – risultano indagati per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitaria dalla magistratura napoletana.