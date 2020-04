BeSports. In vetta la Juve Stabia da sola a 21 punti.

Prosegue il campionato di BeSports dove la Juve Stabia, al termine della quinta giornata, è ancora prima in classifica. Dopo una vittoria ed una sconfitta contro il Crotone, terminate rispettivamente 2-5 e 0-3, infatti, la squadra gialloblè si ritrova al vertice della classifica da sola 21 punti! Non male il Benevento, quinto in classifica a 18 punti, molto male la Salernitana a soli 11 punti.