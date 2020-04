Da Bergamo i ringraziamenti a Positanonews

Le scrivo, Gentile Direttore Michele Cinque, da Bergamo.

Ieri, con profonda commozione, ho letto la poesia “Sóta la sènder brasca” di Alessandra Dagostini pubblicata da “L’Eco di Bergamo”.

Si tratta di un bellissimo componimento scritto con la penna intinta nell’inchiostro dell’amore per la mia città ed il suo territorio, attualmente decimati da una immane tragedia. Solo una grande, grandissima donna – e la scrittrice partenopea ha dimostrato di esserlo – avrebbe potuto essere capace di tanto…CHAPEAU !!!

In un momento così difficile per noi bergamaschi è di grande conforto vedersi affiancare da tanta umana solidarietà.

Desidero pertanto, dal profondo del cuore, far giungere ad Alessandra – tramite Lei, Egregio Direttore – la mia più sincera attestazione di profonda gratitudine ed affetto.

Sentitamente da Giovanna De Canio