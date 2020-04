Benvenuto Tik Tok, il passatempo  preferito della quarantena. Inviate i vostri Tik Tok a Positanonews

Dopo 30 giorni in quarantena, dopo aver sperimentato tante ricette, aver seguito tanti tutorial su YouTube, dall’estetica alla gastronomia, cosa fare in casa? Sul web impazza il social più amato dai piccoli, Tik Tok. Battendo Facebook e Istagram, pare che ha catturato l’attenzione anche di genitori, nonni, fratelli e sorelle coinvolgendoli con mini video tra le mura domestiche. In questo momento difficile è capace di regalare sorrisi a tutti, ballando e recitando in playback. Fra vent’anni potremmo raccontare ai nostri nipoti, attraverso questa nuova forma di comunicazione, le giornate in quarantena. Ora più che mai abbiamo bisogno di sorridere quindi “Benvenuto Tik Tok”.

Inviate i vostri Tik Tok a Positanonews al numero WhatsApp 3336811606, pubblicheremo i più belli.