Benevento, tutti a caccia della pantera

Torrecuso (BN) All’inizio si era pensato ad uno scherzo, una fake news di quelle messe in giro da qualche buontempone, l’allarme infatti era nato sui social: a Torrecuso, paesino di tremila e cinquecento anime in provincia di Benevento, si vociferava dell’avvistamento di una pantera (Panthera pardus melanico). Poi la preoccupazione è cresciuta quando gli avvistamenti sono aumentati, l’ultimo in via Tora, località “Lisca”. A questi avvistamenti fugaci si è poi aggiunto un video che ritrae un felino di grossa taglia aggirarsi nelle campagne. Il Sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, a furor di popolo, come si suol dire, è stato quindi costretto a pubblicare sull’albo pretorio del Comune un avviso di allerta. Sulle tracce della pantera da oggi ci sono i tecnici dell’Asl di Benevento, i carabinieri di Paupisi, i militari forestali di Vitulano e la Protezione civile. Chiunque avvistasse tale esemplare o rinvenisse carcasse di animali predate, è invitato a contattare il Comune. – Be’ si parla tanto di questa straordinaria esplosione di vita che si registra su tutto il territorio nazionale a causa del lockdown decretato per la pandemia da coronavirus, ma un ritorno dei grandi felini in Italia proprio non ce lo aspettavamo.

a cura di Luigi De Rosa

(alleghiamo foto tratte dal web, e l’avviso di allerta pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Torrecuso)