Belgio, stop al campionato. Il Bruges proclamato campione.

Mentre le varie federazioni sportive stanno lavorando sui tempi e sui modi per la ripresa dei vari campionati, il Belgio ha già preso la sua decisione: “stop al campionato”. Primo in classifica al momento dello stop era il Bruges, che viene così proclamato campione. Una sola giornata al termine più i play-off da giocare, ma il Coronavirus non ha permesso di svolgere il resto del campionato. Il Gent si piazza secondo e quindi ai play-off di Champions League. Genk e Anderlecht fuori da qualsiasi gioco.