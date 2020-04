Il Bayern Monaco sfida il Coronavirus sul campo.

Mentre in Italia si auspica una rapida ripresa degli allenamenti, in Germania già si riparte domani. Il Bayern Monaco, infatti, nonostante la Bundesliga non possa riprendere a breve, è pronto a scendere in campo con le dovute precauzioni. I giocatori saranno divisi in cinque gruppi da quattro e ogni gruppo si allenerà in momenti diversi, senza entrare in contatto con gli altri e con spogliatoi dedicati e completamente attrezzati ad hoc. Ci saranno quattro campi separati per la formazione: al termine di ogni allenamento i giocatori avranno un pasto da portare a casa, dove si faranno la doccia. E’ molto probabile che anche le altre squadre tedesche possano prendere esempio dal Bayern e ricominciare ad allenarsi a stretto giro.