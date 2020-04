Battipaglia. Multata madre che passeggiava in riva al mare con i figli. Nella mattinata di ieri, a Battipaglia, una donna è stata sorpresa dalla Guardia di Finanza mentre passeggiava in riva al mare con i figli. La donna è stata multata poiché uscita di casa senza un valido motivo, contro le disposizioni imposte per limitare il contagio da Coronavirus, e posta in quarantena insieme ai bambini.