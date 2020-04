Battipaglia. Guarito dal coronavirus il dottore Pierdomenico Di Benedetto, il post covid con una poesia virale

Battipaglia ( Salerno ) . Guarito dal coronavirus il dottore Pierdomenico Di Benedetto, il post covid con una poesia virale –

Il camice bianco aveva comunicato sui social di essere risultato positivo al coronavirus Covid — 19 due settimane fa. Nelle ultime ore è risultato negativo a due tamponi che hanno confermato la guarigione dall’infezione.

Attualmente il medico, in passato in servizio alla Clinica Salus di Battipaglia, si trova nel reparto post Covid dell’ospedale di Polla.

Sul suo profilo facebook una poesia

Nasciamo dalla sete. Siamo palme

che crescono a forza di perdere

i propri rami. I tronchi son ferite,

cicatrici rimarginate dal vento e dalla luce,

quando il tempo, quello che fa e quello che passa,

occupa il cuore e lo trasforma in nido

di perdite, ne erige

il suo tempio, la sua aspra colonna.

E per questo le palme sono allegre

come quelli che hanno saputo soffrire in solitudine

e ora si cullano nell’aria, spazzano nubi

e dalle loro chiome consegnano

cantici alla luce, fonti di fuoco,

ventagli a Dio, addio a tutto.

Tremano, testimoni di un miracolo

che conoscono soltanto loro.

Siamo come la sete delle palme

e ogni ferita aperta verso la luce

ci fa sempre più alti, più felici.

Perdite sono i nostri tronchi, trono

il nostro dolore. Non è bello

soffrire ma bisogna aver sofferto

per sentire, annidata nel sangue,

la meraviglia dei sopravvissuti

che ringraziano l’aria, e scoppiare

per l’alta gioia in mezzo al deserto.

Piqueras