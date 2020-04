Balneatori in vista della stagione estiva: “Controlli in spiaggia con i droni”, la proposta a De Luca

C’è anche l’uso dei droni per controllare le spiagge libere tra le proposte – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – che i balneatori della provincia di Salerno hanno inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in vista della riapertura estiva. A firmare il documento sono Vincenzo Consalvo e Alberto Serritiello presidenti, rispettivamente, del distretto turistico SeleCoast e del distretto Riviera Salernitana. In primo piano ci sono proposte la cui applicazione dovrebbe essere immediata e riguardano principalmente aspetti di restyling ed interventi che riguardano proprio le strutture tra cui installazioni e allestimenti necessari per consentire l’apertura degli stabilimenti.