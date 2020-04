Avanzano gli interventi di pavimentazione di Anas lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in provincia di Salerno

Avanzano gli interventi di pavimentazione di Anas (Gruppo FS Italiane) lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di Salerno, grazie all’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza previste in materia, per il contenimento del contagio da Covid-19.

Le attività, tra Fisciano e Baronissi, riguardano la stesa di tappeto drenante lungo tutto il tratto. Si tratta di interventi che vengono eseguiti progressivamente a completamento della riqualificazione dello spartitraffico centrale con dispositivi NDBA (National Dynamic Barrier) la nuova barriera brevettata da Anas.