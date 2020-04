Autobus in fiamme sulla statale “Domitiana”, intervento ANAS e Vigili del Fuoco – FOTO

Dalle prime ore di questa mattina squadre Anas e Vigili del Fuoco impegnati sul posto; l’incendio del mezzo non ha provocato feriti e non ha coinvolto altri veicoli.

Limitazioni al transito sulla statale 7 Quater “Domitiana” per consentire le operazioni dirimozione di un autobus incendiato. Dalle prime ore di questa mattina le squadre Anas e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per le attività di spegnimento delle fiamme e per la gestione della viabilità sulla carreggiata in direzione Roma, in corrispondenza del km 33,100, nel territorio comunale di Villa Literno (CE).

A bordo dell’autobus era presente soltanto il conducente che, al principio di incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti, è riuscito a fermare il mezzo nella piazzola di sosta e ad avvisare i soccorsi.

Al momento le operazioni sono in corso con l’ausilio di una gru. L’incendio dell’autobus non ha provocato feriti e non ha causato impatto sulla circolazione.

