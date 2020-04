Auriemma: “Il Napoli ha un piano per tornare ad allenarsi”.

In occasione della Pasquetta, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato tramite il suo canale Youtube. L’argomento è la possibilità di tornare in campo nel mese di maggio. Ma soprattutto ha rivelato alcuni dettagli dietro il programma del Napoli alla ripresa degli allenamenti. “Si comincia a rivedere la luce, sono fiducioso in prospettiva campionato. Se tutto va come sta procedendo e soprattutto continuano a diminuire i numeri del contagi allora il calcio potrà ricominciare. Il Napoli si è già organizzato anzitempo con la sanificazione degli ambienti ed attende il protocollo medico degli esperti per allenarsi al meglio dal 4 maggio. Una data che credo sia ormai confermata, sperando che non arrivino altri casi nel calcio o sarebbe la fine di questo campionato. Potrebbero allenarsi a gruppi di 5 con una sorta di ritiro, si sta studiando tutto in maniera accurata con i tamponi a tutti i membri dello staff. Si stanno preparando anche delle stanze singole nell’albergo di fianco al centro sportivo. Prima dell’inizio degli allenamenti ci sarà tutta la ritualità delle visite mediche con un approfondimento cardio-vascolare. Ci sarà, inoltre, la collaborazione tra la clinica di Pineta Grande ed un’altra specifica sul Coronavirus. Il 4 maggio si dovrebbe ripartire e poi il 31 maggio si va in campo. Dobbiamo attendere ancora un po’ poi vedremo il pallone la centro del campo. Anche con la Var che Nicchi diceva di non voler accettare, con l’arbitro. Con separazione e distanziamento secondo legge. Fondamentale è che si ricominci tutti insieme, si devono allenare tutti insieme”.