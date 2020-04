Il caldo, fra 20 e 30 gradi centigradi, riduce l’aggressività del virus, ma non bisogna fare affidamento sul meteo per registrare una significativa riduzione dei casi di Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia ci si chiede se il coronavirus può diventare meno aggressivo con il caldo. A questa domanda dà una risposta lo studio di ricercatori australiani e francesi dei laboratori di epidemiologia Ausvet, pubblicato a metà marzo sul sito di anteprime medRxiv.

I ricercatori sostengono che le temperature fra 20 e 30 gradi centigradi ridurranno l’aggressività del coronavirus. La ricerca, però, non è stata validata dalla comunità scientifica e ha ricevuto diverse critiche per la debolezza dei dati analizzati, secondo quanto ha riportato Le Figaro. Debolezza ammessa dai ricercatori franco-australiani che hanno dichiarato che la loro ricerca va a sostenere l’efficacia delle misure di confinamento sociale che permettono di proteggersi e che non bisogna contare sull’aumento delle temperature per una diminuzione significativa dei casi di Covid-19. La diffusione dell’epidemia da diverse settimane non indica che la temperatura sia un freno. La maggior parte dei virus sono meglio conservati dal freddo e il calore, l’umidità e i raggi Uv possono ridurre il tempo della loro persistenza sulle superfici. Diverse persone che sono andate in vacanza in Egitto a marzo, quando la temperatura è piuttosto elevata, sono tornate contagiate. Se la pandemia sembra più clemente in Africa e nell’emisfero Sud è perchè ha cominciato a circolare più tardi e lo screening dei tamponi è più lento.