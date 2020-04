Atrani. Il sindaco risponde a Cretella sull’uso delle mascherine: “Altri che offendono intelligenza cittadini”

Atrani, Costiera amalfitana. Il sindaco Luciano De Rosa Laderchi ha risposto al consigliere di Minoranza, Andrea Cretella, circa l’utilizzo delle mascherine di protezione durante l’emergenza sanitaria coronavirus.

Di seguito la risposta del primo cittadino di Atrani.

Risposta al Consigliere Andrea Cretella sull’uso delle mascherine

Il Consigliere Andrea Cretella ha scritto che “La legge vieta assolutamente la realizzazione e la distribuzione di mascherine non a norma del

marchio Ce e prime di certificazioni di sicurezza del prodotto…in quanto pericolose…mettendo a rischio la salute dei suoi cittadini…non lo dico io, ma la legge e lui l’ha disattesa”…

Il sindaco De Rosa, in risposta riporta l’Art.16 del D. L. 18/2020, COMMA 2 “… FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA DI

CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 31 GENNAIO 2020, GLI INDIVIDUI PRESENTI SULL’INTERO

TERRITORIO NAZIONALE SONO AUTORIZZATI ALL’UTILIZZO DI MASCHERINE FILTRANTI PRIVE DEL MARCHIO CE E

PRODOTTE IN DEROGA ALLE VIGENTI NORME SULL’IMMISSIONE IN COMMERCIO.”

Inoltre il sindaco De Rosa riporta anche quanto specifica la circolare 3572 del Ministero della Salute a proposito del Comma 2 dell’Art.16 del

DPR 18/2020 (SOPRA TRASCRITTO): “LA DISPOSIZIONE IN PAROLA CONSENTE A TUTTI GLI INDIVIDUI PRESENTI SUL

TERRITORIO NAZIONALE, A CUI COMUNQUE È RICHIESTO DI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI

DISTANZIAMENTO SOCIALE E LE ALTRE REGOLE PRECAUZIONALI INTRODOTTE IN RAGIONE DELL’EMERGENZA COVID-

19, DI UTILIZZARE, A SCOPO PRECAUZIONALE, MASCHERINE FILTRANTI CHE PER LA LORO DESTINAZIONE NON SI

CONFIGURANO NÉ COME DM (MASCHERINE FACCIALI AD USO MEDICO) NÉ COME DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE). … A TALI PRODOTTI NON SI APPLICANO LE PROCEDURE VALUTATIVE DI CUI ALL’ART. 15 DEL D. L.

18/2020”.

A questo punto il Consigliere Cretella converrà che nella seguente frase c’è un errore “ MA IL SINDACO DI ATRANI, VIVE TUTTO IN UN

SUO MONDO … FANTASIA … MODO DI COMPORTARSI, DI INTERPRETARE LE LEGGI… PROBABILMENTE IL VOSTRO

SINDACO, PENSANDO CHE FOSSIMO TUTTI SCEMI… E DI NON CONOSCERE LE LEGGI E LE NORME …” .

«Dall’errore discendono due cose – scrive il sindaco De Rosa-: la prima è che il consigliere Cretella si è auto citato, essendo palese come sia lui ad avere molta fantasia quando si tratta di interpretare le leggi. La seconda è che, come visto, non ho mai pensato che i cittadini di Atrani siano “tutti scemi”, anzi ritengo che hanno tanto buon senso da sapere ben interpretare le leggi. Ne consegue, pertanto, che sono altri che offendono l’intelligenza dei nostri cittadini».