Atrani, per Pasqua la Protezione Civile consegna un dolce pensiero agli anziani

Nel comune di Atrani, questa mattina gli anziani costretti a casa da questa emergenza coronavirus, hanno trovato una gradita e dolce sorpresa per questa Santa Pasqua. I ragazzi del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Atrani, coordinati dall’Amministrazione Comunale, hanno consegnato un dolce pensiero per questo periodo pasquale, che ci apprestiamo a vivere in maniera particolare.

Considerando l’impossibilità di uscire di casa ma soprattutto di vivere questa festività con gli affetti dei propri familiari: nel borgo più piccolo d’Italia, hanno pensato bene di offrire un omaggio alle persone più esposte al covid, ma anche le più isolate, ovvero i nostri anziani.