Atrani. Intervista al sindaco Luciano De Rosa: “Speriamo che questa pandemia ci insegni qualcosa e che la sanità venga valorizzata come giusto che sia”. Abbiamo sentito il sindaco Luciano De Rosa nella piccola Atrani, in Costiera Amalfitana, rinserrata in attesa degli eventi.

Come sta procedendo per questa Pasqua?

Come tutti i Comuni ci saranno controlli serrati. I Carabinieri già hanno fatto delle sanzioni a quei pochi che non hanno rispettato le regole, ma la stragrande maggioranza della popolazione è stata rispettosa. Inoltre, abbiamo consegnato più che i buoni mensa, i prodotti ad una ventina di persone che ne hanno fatto richiesta. Qualcuno che ancora non ha fatto richiesta la farà successivamente. Durante questi giorni, per dare un attimo di sollievo alla cittadinanza, abbiamo anche offerto le uova pasquali e le colombe a bambini ed anziani. Siamo tutti in attesa. Speriamo che questa situazione si risolva al più presto. E’ una grande sofferenza per noi e per quanto riguarda l’economia. La nostra cittadina, come tutti i Paesi turistici, avrà grosse difficoltà. Sarà difficile fare un bilancio senza avere le risorse che ci vengono dal turismo, tassa di soggiorno, parcheggi, spiagge, e altri che comunque arrivano come flusso di denaro dal turismo.

Atrani è pronta a riaprire, però dobbiamo vedere come sarà questa fase 2.