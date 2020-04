Atrani . Giovani si organizzano per il futuro , Ennye Desiderio con la tipografia Iovane lancia le visiere protettive

Atrani ( Salerno ) . Giovani si organizzano per il futuro , Ennye Desiderio con la tipografia Iovane lancia le visiere protettive . Anche se il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca da Napoli ha freddato gli animi sulla ripartenza per la “fase 2”. E’ chiaro che ci sarà una progressiva riapertura delle attività e il 3 maggio sarà solo l’inizio, ma bisogna prepararsi alle nuove regole che sono il distanziamento sociale e la protezione. Il plexiglass sembra uno dei materiali migliori allo scopo per proteggersi da “emissioni”, starnuti o particelle che possono esserci anche con una discussione, uno dei modi con cui ci si contagia con il coronavirus Covid-19 e così Filly Paolillo, compagna di classe della Ragioneria di Amalfi, mi informa del progetto nel quale c’è anche la figlia, con la tipografia Iovane, nella sede di Minori, che distribuisce visiere protettive per il viso in Costiera amalfitana, queste sono utili sicuramente alle cassiere, a chi si trova a lavorare nei bar, misure di sicurezza sul lavoro che probabilmente verranno rese anche obbligatorie, insomma gli atranesi si danno da fare, da buoni imprenditori. In bocca al lupo.