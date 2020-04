ASL Salerno-Regione Campania-Ministero della Salute: il Cav. N. H. don Attilio De Lisa con esito negativo al tampone di Coronavirus Covid-19

Diocesi di Teggiano-Policastro Roma Napoli – Comune di Sanza: Giovedì scorso 16 aprile 2020 mi hanno fatto il tampone per il CORONAVIRUS Covid-19 al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri tramite Screening al Pronto Soccorso insieme al 118 con il risultato negativo di ieri 20 aprile e come prevedevo nella norma per cui rispettando tutte le indicazioni di prevenzione predisposte di cui anche in futuro.

Il Cavaliere al merito della Repubblica Italiana (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo anche Presidente Sezione ANCR di Sanza, Cavaliere Templare “Ugone dei Pagani”,Cavaliere ereditario nobilare di San Giorgio di Borgogna e Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano) e dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere idoneo con limitazioni di cui nelle categorie protette in Sanità con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008 (Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI dopo partecipe a corsi formativi obbligatori aziendali presso l’Ufficio Gestione delle Attività ambulatoriali della Direzione Sanitaria all’Ospedale di Sapri),apertamente lo porta a conoscenza della Santa Sede, della Diocesi di Roma,della Conferenza Episcopale Italiana,della Presidenza della Repubblica Italiana,della Presidenza del Consiglio dei Ministri,del Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca insieme a Giunta e Consiglio Regionale,della Prefettura di Salerno compreso Prefetto Francesco Russo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno Nocera Inferiore oltre già portato a conoscenza del vice presidente della Provincia di Salerno Carmelo Stanziola,del Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca,del Sindaco di Sanza Vittorio Esposito + Parroco dob Giuseppe Spinelli,del Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno e della Segreteria Direzione Generale ASL Salerno (Dott. Mario Iervolino Direttore Generale, Sanitario Dott. Ferdinandio Primiano,Amministrativo Dott.ssa Caterina Palumbo,Direttore Risorse Umane Dott. Francesco Avitabile,Resp. CUP Aziendale Dott. Carmine Mangino, Dott.ssa Maria Immacolata Borrelli Referente per le strutture U.O.S.D. Esame e valutazione dell’attività e dei risultati – CUP – Liste di attesa ALPI, Dott. Aristide Tortora U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione per l’eliminazione o il contenimento dei rischi negli ambienti di lavoro e nei processi lavorativi,Dott.ssa Ivana Cirillo Dirigente Reponsabile U.O.S.D. Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP,ecc.).

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate (Arma Comando Stazione dei Carabinieri,Polizia di Stato,Guardia di Finanza,Esercito Italiano,Aeronautica,ecc.).