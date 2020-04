Arrestato a Minori uno spacciatore proveniente da Salerno

Nel pomeriggio di oggi i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, agli ordini del Capitano D’Angelantonio, con l’ausilio della Polizia Municipale di Minori, hanno arrestato un cittadino gambiano 26enne residente a Campagna per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, giunto in costiera con il pullman di linea della SITA SUD da Salerno, è sceso alla fermata di Minori ed è stato subito fermato dai poliziotti per essere controllato: gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed infastidito dello straniero, hanno chiesto il supporto dei militari dell’Arma, al fine di approfondire le verifiche sul soggetto. Giunta sul posto la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, gli operanti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale, visti i precedenti per droga del fermato, durante la quale hanno rinvenuto un involucro contenente circa 60 grammi di marijuana occultato negli slip del reo. A nulla sono valse le giustificazioni: immediatamente sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto al suo domicilio in attesa del rito direttissimo dinnanzi al Gip del Tribunale di Salerno. Continuano incessanti su tutto il territorio della Divina i controlli da parte delle Forze di Polizia volti a limitare al minimo l’afflusso in costiera e la commissione di reati.