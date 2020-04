Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni: prorogata chiusura chiese fino al 4 maggio

Le chiede dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni rimarranno chiuse fino al prossimo 4 maggio. Ad ufficializzare la cosa pochissimi minuti fa un documento firmato dal Mons. Orazio Soricelli indirizzato ai presbiteri, diaconi, religiosi e laici dell’Arcidiocesi.

“Perdurando nel nostro territorio una situazione sanitaria in cui la curva di contagio non risulta ancora essere in netta decrescita – si legge – si dispone la conferma della eccezionale misura cautelativa adottata lo scorso 13 marzo con la chiusura dell’accesso alle Chiese presenti nell’arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni fino a lunedì 4 maggio”.