Approvato l’OdG dell’ On Manzo (M5S) che allarga la platea dei lavoratori circa l’indennità emergenza Covid-19.

Un Ordine del Giorno con il quale il Governo si impegna a valutare l’inserimento, nei futuri decreti normativi per l’emergenza #Covid19, apposite misure di sostegno economico anche per quelle categorie di lavoratori stagionali che non erano state incluse negli indennizzi previsti.

Ieri è stato approvato l ‘Ordine del Giorno della Deputata del Movimento 5 Stelle, Teresa Manzo. Un provvedimento che impegna il Governo,con il prossimo Decreto Legge,ad allargare la platea dei beneficiari dell’indennità covid19 ai lavoratori stagionali esclusi dal sussidio del mese di marzo. Dato che le tipologie di contratto di assunzione sono molteplici, bisogna capire in che modo per non escludere nessuno ,dal tradizionale contratto stagionale, si affiancano anche quelli che vengono assunti solo a tempo determinato, o a a tempo indeterminato o tramite agenzie interinali oppure a contratto a chiamata. Secondo Giovanni Cafagna dell’ Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali, la soluzione potrebbe essere: ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto per prestazioni di lavoro connesse al turismo che si svolgono nei soli comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennita’ di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sull’argomento registriamo l’intervento dell’ex candidato sindaco per il M5S a Sorrento, Rosario Lotito che sia durante l’attuale emergenza da coronavirus, che negli anni passati, si è molto battuto, pressando fin anche i parlamentari del M5S, circa le problematiche inerenti i lavoratori stagionali del turismo. “Tanti sono i lavoratori del comparto turistico esclusi dagli aiuti economici governativi che,senza più il sostegno della #Naspi e senza un’immediata prospettiva di ripresa dell’attività lavorativa, stanno attraversando un difficilissimo momento. In virtù di ciò ieri la nostra portavoce alla camera On. Teresa Manzo ha presentato un ordine del giorno col quale impegna il Governo a valutare l’inserimento, nei futuri decreti normativi per l’emergenza #Covid19, apposite misure di sostegno economico anche per quelle categorie di lavoratori stagionali che non erano state incluse negli indennizzi previsti. Attraverso una stretta collaborazione con l’ On. Teresa Manzo mi batterò affinchè vengano tutelati i diritti dei tanti lavoratori stagionali che rappresentano la vera forza motrice dell’intero comparto turistico del nostro territorio.Lotito Rosario.” – 25 aprile 2020 – salvatorecaccaviello