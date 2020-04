Appello dei volontari: “aiutiamo gli amici a 4 zampe in difficoltà”.

Ormai è da quasi un mese che siamo in quarantena. Fino ad un mese fa erano in tantissimi ad occuparsi degli amici a 4 zampe che vivono per strada: con croccantini, cibo cucinato e acqua si era soliti sfamarli e dissetarli. Purtroppo questa obbligatorietà del restare a casa ha fatto si che ora, le povere bestie, si ritrovino ad andare alla ricerca di cibo per mettere qualcosa sotto i denti. A tal proposito il “volontari di strada” hanno lanciato un appello per la donazione di alimenti per gli animali. Anche solo una scatoletta o un pacco di croccantini da poter regalare sarà un sollievo. I punti di raccolta nella penisola sorrentina sono:

Meta:

-Agrimeta di Russo Alessandro, corso Italia 31

Piano di Sorrento:

-Acqua&Sapone, corso Italia 194

Sant’Agnello:

-Tropical Farm, corso Italia 79/81!

-Dog Discount, via San Sergio 25

Sorrento:

-Ditta Vinaccia Giovanni, via Fuorimura 68/70

-Mister Pet, via degli Aranci 163

Massa Lubrense:

-Conad, via dei Campi 6

-Magic Animals, via Termine 5/b

-Magic Animals, via Palma 44

-Ferro Casalinghi di Luisa, corso Sant’Agata 50

-Ortofrutta Elisa, via Nastro Azzurro 4