Apertura alberghi in tempi di coronavirus? Forse, con le complicate linee guida dell’OMS.

Sarà probabilmente il turismo il settore dove serviranno dei provvedimenti, forti ed incisivi, semmai le prossime settimane (o mesi) sarà permesso alle strutture di riaprire, in modo da permettere di recuperare un minimo di redditività. Ormai anche gli imprenditori, nonché la potenziale clientela, sono consapevoli che, sebbene vi è una forte volontà di ricominciare, l’emergenza coronavirus non sarà definitivamente debellata a breve, e pertanto bisogna convincersi che la ripresa non può prescindere dalla convivenza con il virus. Mentre gli imprenditori saranno quindi chiamati ad attrezzarsi e prevenire le restrizioni, la potenziale clientela chiederà ,oltre ai comfort delle strutture ,soprattutto la massima sicurezza da coronavirus. Insomma di sicuro la convivenza con il virus non renderà le cose semplici per gli audaci imprenditori decisi ad aprire. A tale proposito registriamo l’intervento della Organizzazione Mondiale della Sanità che ha redatto, anche per il settore ricettivo, delle guide operative per la gestione dell’epidemia. Un documento alquanto complesso . al momento non definitivo,che tuttavia evidenzia come non sarà affatto semplice garantire l’operatività delle strutture. In particolare per quelle medie piccole. Tra la necessità di mantenere costantemente il distanziamento sociale, in accordo con le autorità sanitari si prevedono piani di azione da redigere , di dotazioni di Kit medici, sanificazioni delle aree, disinfezione delle acque, di minuziose pratiche di pulizia e senz’altro di equipaggiamento specifico per il personale e di monitoraggio dei soggetti sospetti. Nelle sale ristorante, dove i oltre al divieto per gli ospiti di maneggiare il cibo, il rispetto delle distanze tra i tavoli, con quattro persone ogni 10mq e con la distanza di un metro tra le sedie, sarà categorico. Una situazione che prevede dei turni per l’accesso nelle sale ristorante per molte strutture. Restrizioni ulteriormente importanti si prevedono in particolar modo per il personale delle reception. L’obbiettivo tuttavia rimane il garantire la massima sicurezza alla clientela ed al personale.

Un comparto quello dell’accoglienza molto più esposto di altri, dove il contatto umano, ora assolutamente da evitare, è basilare. Le direttive indicano un cambiamento totale circa determinate pratiche che da quanto risalta, vedono l’ospite sempre molto riluttante ed il personale delle strutture (sempre più bisognoso di lavorare), come dei fanti mandati al fronte. Se lo spirito della vacanza ,che rimane quello di lasciarsi andare e vivere spensieratamente un periodo della propria esistenza, l’interrogativo che a tale punto emerge, con l’attuale nemico ancora alle porte, ne vale realmente la pena? Si spera che a tali dubbi , invece di drastiche direttive, la scienza dia invece una risposta più concreta, sicura e definitiva.

Di seguito pubblichiamo le linee guide, al momento provvisorie, per le strutture ricettive redatte dall’Organizzazione Mondiale della Sanita. Una lettura impegnativa che invitiamo tuttavia a leggere con attenzione (almeno per gli addetti ai lavori). (s.c.)

– Specifiche del settore turistico Alberghiero –

Alberghi e strutture ricettive turistiche non sono più suscettibili al contagio di altri stabilimenti pubblici visitati da un gran numero di persone che interagiscono tra loro e con i dipendenti. Tuttavia, sono luoghi in cui gli ospiti soggiornano raramente in stretta convivenza e dove c’è un alto grado di interazione tra ospiti e lavoratori.

Sono questi aspetti, l’alloggio degli ospiti insieme ai servizi che ciò comporta (cibo e bevande, pulizia, organizzazione delle attività, ecc.) – e l’interazione specifica per questi stabilimenti (ospite-ospite, ospite-personale, personale-personale) che richiedono un’attenzione specifica. Ogni membro del personale deve rispettare rigorosamente le misure di protezione di base contro il COVID-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle mani, la distanza fisica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca, praticare l’igiene orale e prestare attenzione ai consigli di rimanere a casa e consultare un medico se ha sintomi coerenti con la malattia.

Team di Management

La direzione della stabile dovrebbe adottare un atteggiamento responsabile per affrontare la minaccia sanitaria del COVID-19.

Piano d’azione

Il management team, in consultazione con l’autorità sanitaria locale, Hotel, Restaurant, Catering, e le associazioni di settore del turismo dovrebbe stabilire un piano d’azione su misura per la situazione e attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali con l’obiettivo di prevenire i

casi, gestire efficacemente i casi e mitigare l’impatto tra i clienti e il personale, comprese le pulizie e la disinfezione delle stanze occupate da malati. Il piano, che può includere il telelavoro, dovrebbe essere

aggiornato quando necessario in conseguenza di nuovi orientamenti, procedure o regolamenti emessi dalle autorità pertinenti. Mobilitazione delle risorse

Il management team dovrebbe mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.

Il piano d’azione dovrebbe prevedere la fornitura di attrezzature e procedure, sviluppato in collaborazione con le autorità sanitarie locali, per la gestione dei casi sospetti e dei loro possibili contatti. Supervisione

L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese dovrebbero essere valutate frequentemente per verificare la conformità, identificare e correggere le lacune e adattare il piano all’esperienza pratica. Un team di crisi che coinvolge i membri di ogni reparto di risorse può supportare la direzione nell’attuazione del piano d’azione e nell’identificazione tempestiva delle rettifiche

richieste. È necessario essere attenti a qualsiasi aumento insolito dell’assenteismo dei lavoratori, in particolare quelli dovuti a infezioni respiratorie acute, possibilmente causate da COVID-19. Registro delle azioni

Si consiglia di tenere un registro delle azioni e delle misure importanti eseguite e di registrarle in modo sufficientemente dettagliato (ad esempio, data e ora in cui è stato utilizzato un disinfettante, da chi, dove, ecc.). Questo registro può essere utilizzato per migliorare le azioni implementate. Comunicazione

La comunicazione tra la Direzione e il personale, anche attraverso i dirigenti incaricati dei diversi dipartimenti, dovrebbe essere mantenuta per pre-definire una politica d’informazione per i dirigenti, nonché per fornire e ottenere rapidamente informazioni sugli incidenti che possono sorgere nello stabile e per conoscere lo stato della situazione in ogni momento. Fornire linee guida al

personale su come devono comunicare il piano d’azione agli ospiti e alle altre parti interessate può garantire la coerenza dell’allineamento.

Brevi documenti o manifesti informativi possono amplificare i messaggi chiave tra gli ospiti e il personale, tra cui la promozione del lavaggio delle mani (almeno 20 secondi, tutte le parti della mano), l’igiene orale e il galateo per la tosse. I volantini ufficiali sulle pratiche igieniche di base e sul COVID-19, in diverse lingue, potrebbero essere utili strumenti informativi. Può essere utile disporre di un elenco aggiornato delle informazioni di contatto del personale, compresi i numeri di telefono di emergenza. Formazione e informazione

La direzione deve informare tutto il personale delle misure da adottare e delle misure che potrebbero proteggere la loro salute e quella di altri, compresa la raccomandazione di rimanere a casa e consultare un medico se hanno sintomi respiratori, come tosse o

mancanza di respiro. La direzione dovrebbe organizzare incontri informativi che dovrebbero coprire tutte le misure di protezione di base contro COVID-19 e i segni e sintomi della malattia. La formazione può essere necessaria per procedure specifiche.

Accoglienza e Concierge

Informazione e comunicazione

Il personale della reception deve essere sufficientemente informato sul COVID-19 in modo da poter svolgere in modo sicuro i compiti assegnati e prevenire la possibile diffusione del COVID-19 all’interno dello stabile. Dovrebbero essere in grado di dare informazioni agli ospiti che lo richiedono sulla politica dello stabile in termini di misure preventive stabilite o altri servizi che gli ospiti possono richiedere (ad esempio, servizi medici e farmaceutici disponibili nella zona o presso lo stabile stesso). Essi should anche essere in grado di consigliare gli ospiti con sintomi respiratori di rimanere nelle loro camere fino a quando non sono visti da un medico- la gestione dovrebbe organizzare immediatamente, così

come per fornire raccomandazioni di igiene di base quando richiesto. Il personale della reception, se possibile, dovrebbe non

essere composto da persone di una certa età o con delle condizioni di salute sottostanti. Il personale della reception deve prendere tutte le precauzioni necessarie, compresa la distanza fisica. Dovrebbero essere disponibili informazioni ufficiali e aggiornate sui viaggi da e verso paesi o aree in cui il COVID-19 si sta diffondendo. Il personale della reception deve avere familiarità con la politica di occupazione della camera per le persone di accompagnamento in caso di un sospetto caso di COVID-19. L’ultima definizione di caso sospetto di

COVID-19 è disponibile sul sito web dell’OMS. La reception dovrebbe avere immediatamente a disposizione i numeri di telefono delle autorità sanitarie, dei centri medici, degli ospedali pubblici e privati e dei centri di assistenza per l’uso ogniqualvolta vi sia la

possibilità che un ospite possa ammalare. Attrezzature e kit medici necessari alla reception

Anche se l’uso di maschere non è raccomandato per il pubblico come misura preventiva, ma solo per coloro che sono malati di sintomi di COVID-19 o quelli che si prendono cura di loro, la reception dovrebbe avere un kit medico che include i seguenti elementi:

• Disinfettante germicida /pulire per la pulizia della superficie Tessuti.

• Maschere viso/occhio (separate o combinate, scudo viso, occhiali). Si noti che le maschere facciali usa e getta possono essere utilizzate

una sola volta (vedere Consigli sull’uso della maschera).

• Guanti (usa e getta)

• A disposizione

• Grembiule protettivo (usa e getta)

• Abito a maniche lunghe a tutta lunghezza

• Sacchetto di rifiuti monouso Rischio biologico Misure di distacco sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria

Le misure di distacco sociale, insieme all’igiene frequente delle mani e al galateo respiratorio, sono le principali misure per impedire la trasmissione di COVID-19. Anche se è probabile che gli ospiti abbiano già familiarità con queste misure, dovrebbero essere ricordati come una forma di ospitalità.

• L’allontanamento sociale include l’astenersi dall’abbracciare, baciare o stringere la mano agli ospiti e tra il personale. Si tratta di

mantenere una distanza di almeno 1 m (3 ft) ed evitare chiunque stia tossendo o starnutendo.

• L’igiene delle mani significa pulire regolarmente e accuratamente le mani con uno strofinare le mani a base di alcol o lavarle con

acqua e sapone. Evitare inoltre di toccare occhi, naso e bocca. La disinfezione della mano è indicata dopo lo scambio di oggetti

(denaro, carte di credito) con gli ospiti.

• La mascherina deve coprire bocca e naso, usare il gomito o tessuto piegato quando si tossisce o starnutisce. Il tessuto usato deve

essere smaltito immediatamente in un bidone con coperchio. Monitoraggio degli ospiti che sono probabilmente malati

Pur osservando le normative in relazione alla protezione dei dati personali e il diritto alla privacy, è consigliabile monitorare gli ospiti potenzialmente malati nello stabile. Il personale della reception

dovrebbe prendere nota di tutti gli incidenti rilevanti che vengono a loro conoscenza using un questionario (vedi allegato 1 un questionario di esempio), come le richieste di visite mediche. Queste informazioni aiuteranno gli ospiti attraverso un’adeguata

consulenza, facilitando la diagnosi precoce e la gestione rapida dei casi sospetti con le autorità sanitarie locali.

Servizi tecnici e di manutenzione

Disinfezione dell’acqua

È necessario mantenere la concentrazione di disinfettante in acqua per il consumo e in piscine o centri termali entro i limiti raccomandati secondo le norme e gli standard internazionali, preferibilmente ai limiti superiori della gamma.

2. Attrezzature per equipment lavaggio e lavanderia

Occorre controllare il corretto funzionamento delle attrezzature per lavastoviglie e la lavanderia, in particolare le temperature di funzionamento, nonché il corretto dosaggio di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

3. Climatizzazione

Anche se COVID-19 non viene trasmesso dall’aria, ma da persona a persona attraverso piccole goccioline dal naso o dalla bocca quando una persona infetta tossisce o espira, occorre prestare attenzione, come in circostanze normali, al monitoraggio della condizione

dei filtri e al mantenimento del corretto tasso di sostituzione nt dell’aria interna. Il corretto funzionamento della ventilazione, scambio d’aria, e attrezzature di dehumidification di piscine coperte dovrebbe essere controllato.

4. Dispenser

Devono essere effettuati controlli regolari per garantire il corretto funzionamento dei dispenser di sapone e delle soluzioni disinfettanti, degli asciugamani, degli erogatori di tessuti usa e getta e di altri dispositivi simili. Le unità difettose devono essere rapidamente riparate o sostituite. Il piano d’azione dell’hotel dovrebbe includere l’installazione di unità per erogare gel disinfettante nelle diverse aree dell’hotel, compresi i servizi igienici

pubblici utilizzati dagli ospiti e dal personale, e altre aree di interesse (ad esempio l’ingresso alla sala da pranzo, ai ristoranti e ai bar).

Ristoranti, colazione e sale da pranzo e bar

Informazione e comunicazione

Ristoranti, colazione, sala da pranzo e il personale del bar dovrebbero eseguire l’igiene personale (lavaggio manuale regolare frequente, igiene della tosse) nel modo più rigoroso possibile.

Bisogna ricordare agli ospiti che devono essere ricordati quando si entra e si esce dal ristorante, dalla colazione o dalla sala da pranzo per disinfettare le mani con gel disinfettante, preferibilmente situato all’ingresso di tali strutture.

2. Buffet e macchine per bevande

Presso i buffet, gli ospiti dovrebbero evitare di maneggiare il cibo. Se necessario, modificare le pinze e i mestoli più frequentemente, lasciando sempre questi elementi in contenitori separati. Pulire e disinfettare le superfici a buffet dopo ogni servizio. Le macchine da caffè, le macchine per la soda e altre, in particolare le parti più a contatto con le mani degli utenti, devono essere pulite e

disinfettate almeno dopo ogni servizio e più spesso se necessario.

3. Lavare piatti, argenteria e biancheria da tavola

Devono essere utilizzate le procedure abituali. Tutti i piatti, argenteria e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in una lavatrice, compresi gli elementi che non sono stati utilizzati, in quanto avrebbero potuto essere a contatto con le mani degli ospiti o del personale. Se per qualsiasi motivo è necessario il lavaggio

manuale, devono essere seguiti i soliti passi (lavaggio, disinfettare, risciacquare), prendendo il massimo livello di precauzioni. L’essiccazione deve essere effettuata utilizzando asciugamani di

carta usa e getta. Allo stesso modo, tovaglie e tovaglioli dovrebbero essere lavati nel modo consueto

4. Impostazione tabella

Quando possibile, si raccomanda di avere un massimo di 4 persone per 10 metri quadrati. I tavoli devono essere disposti in modo tale che la distanza dal retro di una sedia al retro della sedia sia a più di 1 m di distanza e che gli ospiti si affrontino da una distanza di almeno 1 m.

Aree ricreative per bambini

Sebbene le prove attuali indichino che la maggior parte dei bambini sembra sviluppare sintomi respiratori meno gravi di COVID-19, ci

sono segnalazioni di bambini infettati da COVID-19 che hanno sviluppato malattie gravi o critiche e alcuni bambini sono morti. Le

persone responsabili dei bambini devono essere vigili per eventuali segni di malattie respiratorie e devono informare immediatamente i genitori del bambino e la gestione di tale circostanza. A seconda del contesto locale, compreso il numero di bambini e l’istruzione delle autorità sanitarie nazionali, si dovrebbe prendere in considerazione la chiusura delle aree ricreative per i bambini. In ogni caso, a queste

strutture dovrebbero essere applicati speciali protocolli di pulizia e disinfezione.

Pulizie delle Camere e degli Ambienti

Pulizia e disinfezione

Anche in assenza di casi di COVID-19 nello stabile, si raccomanda di migliorare i servizi di igiene. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all’applicazione di misure di pulizia e disinfezione

nelle aree comuni (stanze, sale, corridoi,corridoi, ecc.) come misura preventiva generale durante l’intera epidemia di COVID-19. Particolare attenzione deve essere data agli oggetti che vengono spesso toccati come maniglie, pulsanti dell’ascensore, corrimano,

interruttori, maniglie delle porte, ecc. Il personale addetto alle pulizie deve essere formato di conseguenza. Nell’ambito del manuale operativo dello stabile per il COVID-19, dovrebbe esserci un piano speciale di pulizia e disinfezione per le situazioni in cui ci sono ospiti malati o dipendenti che soggiornano presso lo stabile o identificati con il COVID-19 entro pochi giorni dall’uscita dallo stabile. Le raccomandazioni scritte per una migliore pulizia e disinfezione dovrebbero descrivere le procedure operative avanzate per la pulizia, la gestione dei rifiuti solidi e per l’uso di attrezzature (PPE) protettivi personali. Per i locali o le aree specifiche esposte ai casi COVID-19 devono essere implementati i seguenti elementi:

• Eventuali superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei delle persone malate, ad esempio servizi igienici, lavandini delle mani e bagni devono essere puliti con una normale soluzione disinfettante domestica contenente 0,1% di ipoclorito (vale a dire, equivalente a 1000 ppm). Le superfici devono essere sciacquate con acqua pulita dopo 10 minuti di tempo di contatto per il cloro. Le superfici devono essere sciacquate con acqua pulita dopo un tempo di contatto sufficiente per il cloro.

• Il personale di servizio può richiedere una formazione aggiuntiva nella preparazione, manipolazione, applicazione e stoccaggio di

questi prodotti, per lo più candeggina, che può essere ad una concentrazione più alta del solito. Il personale delle pulizie dovrebbe

sapere come assicurarsi che la candeggina non sia disintegrata e come sciacquarla dopo 10 minuti.

• Quando l’uso di candeggina non è adatto, ad esempio telefono, apparecchiature di controllo remoto, gestione delle porte, pulsanti in ascensore, ecc. quindi alcol 70% potrebbe essere utilizzato.

• Quando possibile, utilizzare solo materiali per la pulizia usa e getta. Eliminare qualsiasi attrezzatura di pulizia fatta di panni e

materiali assorbenti, ad esempio mophead e panni di pulizia. Quando pertinente, disinfettare correttamente i materiali per la

pulizia non di uso ria con soluzione di ipoclorito di sodio 0,5% o secondo istruzioni del produttore prima di utilizzare per altre

stanze.

• Tessuti, lenzuola e vestiti devono essere messi in borse speciali e marcate e maneggiate con cura per evitare l’innalzamento della polvere, con conseguente potenziale contaminazione delle superfici o delle persone circostanti. Devono essere fornite istruzioni per il lavaggio in cicli caldi (70oC o più) con i soliti detergenti. Tutti gli articoli usati devono essere gestiti in modo appropriato per mitigare il rischio di trasmissione potenziale. Gli articoli usa e getta (asciugamani, guanti, maschere, tessuti) devono essere collocati in un contenitore con coperchio e smaltiti secondo il piano d’azione dell’hotel e le normative nazionali per la gestione dei rifiuti. In generale, le aree pubbliche in cui un caso è passato o ha trascorso un tempo minimo in (corridoi) non hanno bisogno di essere

appositamente pulite e disinfettate. Gli equipaggi di pulizia devono essere addestrati all’uso del PPE e all’igiene delle mani subito dopo la rimozione del PPE e al termine del lavoro di pulizia e disinfezione.

Tutte le camere e le aree comuni devono essere ventilate ogni giorno.

2. Monitoraggio degli ospiti malati

Il personale delle pulizie e delle pulizie dovrebbe informare la direzione o la reception di eventuali incidenti pertinenti, compresi gli ospiti eventualmente malati nelle loro camere. Devono trattare tutte queste informazioni con discrezione.

3. Disponibilità dei materiali

Il personale addetto alle pulizie deve essere formato sull’uso e dotato di attrezzature di protezione personale, come indicato di seguito:

– Guanti

– Abiti usa e getta

– Scarpe chiuse

Se si effettuano procedure che generano spruzzi (ad esempio durante il lavaggio delle superfici), aggiungere la protezione facciale con uno scudo per il viso e grembiuli impermeabili. Dovrebbero inoltre avere accesso a sufficienti soluzioni disinfettanti e ad altre forniture.

4. Programmi di pulizia opzionali

Tutti i programmi in cui gli ospiti possono rinunciare volontariamente ai servizi di pulizia dovrebbero essere sospesi nel settore della massima salute e sicurezza del personale dell’hotel e degli ospiti.

Gestione dei casi di COVID-19 in alberghi e

strutture ricettive turistiche

Raccomandazioni generali

Se un ospite o il personale sviluppa sintomi di infezione respiratoria acuta, si devono immediatamente compiere sforzi per ridurre al

minimo il contatto della persona malata con tutti gli ospiti e il personale dello stabile. L’accoglienza o altro personale dell’hotel deve seguire le procedure del piano d’azione per la situazione in cui un ospite sviluppa segni e sintomi indicativi di COVID-19.

• Separate le persone malate delle altre persone di almeno 2 m. Se la situazione lo richiede e la persona malata non viene trasferita in un istituto medico, la Direzione prende in considerazione le misure

pertinenti di cui la persona malata viene curata in modo adeguato. Ciò potrebbe includere la necessità di una potenziale progettazione e

formazione di un membro del personale, che è sufficientemente addestrato nella prevenzione e nel controllo delle infezioni, e le politiche e le misure per il personale nel caso in cui il personale sviluppi sintomi al servizio di una persona malata. Se possibile, destinare un bagno da utilizzare solo da parte della persona malata.

Richiedere alla persona malata di indossare una maschera medica e praticare l’igiene orale quando tossisce e starnutisce. Se la maschera

medica non può essere tollerata dalla persona malata, fornire tessuti per coprire la bocca e gettare il tessuto immediatamente in un

sacchetto di smaltimento dei rischi biologici. Se non è disponibile alcun sacchetto per lo smaltimento dei rischi biologici, inserirlo in un sacchetto di plastica intatto, sigillarlo e considerarlo rifiuti “rischio biologico”; lavarsi le mani con acqua e sapone o strofinare le mani a base di alcol. Nel caso in cui la persona malata non possa indossare una maschera, il contatto diretto con la persona malata dovrebbe essere evitato a meno che non indossi almeno abito usa e getta, guanti, maschera e protezione degli occhi. Quando si assiste a un ospite malato o al personale proveniente da una zona colpita che mostra febbre, tosse persistente o difficoltà respiratorie, utilizzare sempre attrezzature protettive aggiuntive (fornite nell’Universal Precaution Kit), tra cui maschera, protezione degli occhi, guanti e un abito. Rimuovere il PPE con attenzione per evitare di contaminare se stessi. Rimuovere i primi guanti e l’abito, fare l’igiene delle mani; poi rimuovere la maschera e la protezione degli occhi, e

immediatamente lavare le mani con sapone e acqua o sfregamento a base di alcol. Disporre correttamente i guanti e altri oggetti che

avevano contatti con i fluidi corporei della persona malata in un sacchetto di rischio biologico o in un sacchetto di plastica protetto,

che sarà considerato come rifiuti “biohazard”.

2. Caso di un lavoratore interessato

Se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve interrompere immediatamente il lavoro e cercare assistenza medica. Il personale deve rimanere isolato in una

stanza adatta mentre i servizi medici vengono notificati. Il lavoratore sintomatico deve essere dotato di tessuti usa e getta e di una maschera che deve essere indossata quando altre persone sono presenti o quando devono uscire nelle aree comuni. Il personale che riferisce da casa che sono malati di sintomi respiratori dovrebbe essere consigliato di rimanere a casa e consultare un medico. Il personale che riferisce da casa che è stato diagnosticato con COVID-19 dovrebbe seguire le istruzioni ricevute dal medico, compresa la

raccomandazione di auto-isolamento a casa fino a quando i sintomi sono completamente scomparsi (Nota: Per un paziente COVID-19 passare attraverso una forma lieve della malattia e recuperare

pienamente richiede circa un mese).

3. Caso di un ospite interessato

Se la persona interessata è un ospite dell’istituto di accoglienza turistica, non è consigliabile il soggiorno continuo della persona malata nello stabile. La persona può essere isolata in una stanza su base temporanea fino all’intervento delle autorità sanitarie locali, e a condizione che la stanza non sia condivisa con altri ospiti. Nessun

visitatore dovrebbe essere autorizzato ad entrare nella stanza occupata dall’ospite interessato. A seconda della disponibilità di camere, le persone di accompagnamento, se presenti, devono

essere spostate in un’altra stanza Le misure per la gestione dei contatti possono essere riferite alle linee guida provvisorie dell’OMS sull’assistenza domiciliare per i pazienti con COVID-19 che presentano sintomi lievi e la gestione dei loro contatti.

Se il personale dello stabilimento partecipa all’evacuazione di un caso sospetto:

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminare altri ospiti o membri del personale, gli ospiti sintomatici dovrebbero lasciare l’hotel secondo le istruzioni dell’uomo che invecchia noto allo stabile

e dell’autorità sanitaria locale. L’ipotesi sintomatica sarà valutata per la loro condizione e, se soddisfano la definizione di un caso sospetto, saranno trasferiti in una struttura sanitaria designata.

La gestione dei contatti imposti dell’ospite malato dovrebbe avvenire secondo le istruzioni dell’autorità locale di sanità pubblica. L’autorità sanitaria locale dovrebbe aggiornare rapidamente l’autorità sanitaria regionale o nazionale sull’esito degli esami e, se le sue azioni devono essere intraprese. Il personale coinvolto nel trasporto del caso sospetto dovrebbe applicare le pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni secondo le linee guida

dell’OMS. Staff Coinvolti nel trasporto del caso sospetto dovrebbe applicare la prevenzione delle infezioni e le pratiche di controllo 2 Essi devono regolarmente eseguire l’igiene delle mani e indossare una maschera medica, protezione degli occhi, guanti e abito durante il caricamento sospettato COVID-19 pazienti per il trasporto in

ambulanza. Dovrebbero assicurarsi di pulirsi le mani prima di indossare il PPE e dopo rimuoverlo. Se viene trasportato più di un caso sospetto, il personale e il personale sanitario dovrebbero cambiare il PPE tra ciascun paziente per evitare possibili contaminazioni incrociate tra casi sospetti, ma non confermati, di COVID-19. Essi dovrebbero disporre adeguatamente del PPE utilizzato in contenitori con coperchio in conformità con il piano d’azione alberghiero e le classificazioni nazionaliper i rifiuti

infettivi.

1. Il conducente dell’ambulanza deve rimanere separato dai casi. Non è necessaria alcuna protezione se esiste una stretta separazione

fisica tra il conducente e il caso sospetto. Se possibile, il conducente non deve essere coinvolto nel caricamento del paziente nell’ambulanza. In caso di assistenza per il carico del sospetto paziente COVID-19, il conducente deve indossare PPE, tra cui

maschera, guanti, abito e protezione degli occhi.

• I veicoli per ambulanze o di trasporto devono essere puliti e disinfettati con particolare attenzione alle aree a contatto con il caso

sospetto. La pulizia deve essere effettuata con una normale soluzione disinfettante domestica contenente 0,5% di ipoclorito di sodio (cioè equivalente 5.000 pm cloro o 1 parte di candeggina domestica contenente il 5% di ipoclorito di sodio a 99 parti di acqua). Dopo che la candeggina può rimanere a contatto con la

superficie per almeno 1 minuto, può essere sciacquata con acqua pulita. Come un alternative per candeggina, ambulanze possono utilizzare prodotti disinfettanti ospedalieri secondo le linee

guida del produttore.

• La direzione dell’hotel deve fornire l’accesso ai servizi per la pulizia e la disinfezione della stanza occupata dal malato secondo il piano d’azione, seguendo i protocolli di pulizia e disinfezione per le stanze con i casi. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la governante in servizio deve essere istruita a pulire e disinfettare la stanza occupata

dalla persona malata, seguendo i protocolli di pulizia e disinfezione per i locali con casse e osservando misure di protezione personali.

Se non c’è altra scelta che tenere un ospite malato sospettato di COVID-19, con sintomi lievi, l’autoisolamento nella stanza dovrebbe essere considerato. Le visite del medico devono essere effettuate nella stanza della persona malata quando possibile, evitando la necessità per il paziente di andare all’ufficio del medico.

Un ospite malato sospettato di COVID-19 deve soggiornare in una stanza individuale, tranne nel caso di bambini o persone che richiedono l’intervento in auto. La persona malata non dovrebbe ricevere visitatori, o se lo fanno, le visite dovrebbero essere limitate a ciò che è strettamente necessario. L’ospite dovrebbe ricevere cibo

in camera. I malati non devono condividere un bagno con altre persone, né dovrebbero share asciugamani, coperte, o qualsiasi tipo di abbigliamento con i loro custodi. I custodi devono adottare severe misure precauzionali, tra cui l’uso del PPE, ogni volta che si avvicinano o hanno un contatto diretto con la persona malata. La stanza dovrebbe quindi essere organizzata per consentire una corretta medicazione del PPE e, in un’area separata, per lo

smaltimento di PPE usato/contaminato. Il medico incaricato del caso dovrebbe fornire ai parenti e alle persone che accompagnano le informazioni riguardanti le misure di controllo delle infezioni che deve adottare. Solo una persona dovrebbe essere incaricata di prendersi cura della persona malata. Le donne incinte o altre persone ad alto rischio di sviluppare malattie gravi causate da COVID-19 non dovrebbero servire come custodi. I custodi devono auto-monitorare la comparsa dei sintomi, in particolare febbre e tosse, e ricevere cure mediche se tali sintomi compaiono. I vestiti del paziente malato, così come la biancheria della stanza che occupa, devono essere lavati seguendole solite procedure. Come misura precauzionale, questi articoli devono essere conservati e trasportati in sacchetti sigillati.

Nota: La gestione dell’hotel e dell’alloggio turistico non ha l’autorità di costringere gli ospiti malati a rimanere temporaneamente nella sala o per impedire loro di ricevere visite da altri ospiti.

4. Identificazione e gestione dei contatti

L’identificazione dei contatti deve iniziare immediatamente dopo l’identificazione di un caso sospetto nello stabile. L’OMS definisce un contatto come una persona che ha sperimentato una qualsiasi delle seguenti esposizioni durante i 2 giorni prima ed i 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi di un caso probabile o confermato:

• Contatto faccia a faccia con un caso probabile o confermato entro 1 metro e per più di 15 minuti;

• Contatto fisico diretto con un caso probabile o confermato;

• Assistenza diretta per un paziente con malattia di COVID-19 probabile o confermata senza utilizzare adeguate dispositivi di protezione personale;

• Altre situazioni, come indicato dalle valutazioni dei rischi.

Nell’ambito di un’istituzione alberghiera e turistica, un contatto potrebbe essere considerato come:

• Compagni di stanza o persone che si prendono cura che hanno avuto stretti contatti con il caso sospetto;

• Il membro del personale ha lo scopo di prendersi cura dei malati e di altri membri del personale che potrebbero essere stati a stretto contatto con la persona malata o conle strutture che utilizzano (ad esempio il bagno) o i loro soliti articoli (ad es. lino e vestiti usati).

Se la gravità dei sintomi o dei numerosi movimenti dei casi indica un’esposizione più estesa nello stabile, insieme alle autorità sanitarie locali deve essere effettuata una valutazione più approfondita. L’OMS raccomanda che tutti i contatti dei pazienti affetti da COVID-19 siano messi in quarantena per 14 giorni dall’ultima volta in cui sono stati esposti al paziente. Se un contatto sviluppa sintomi, il contatto deve indossare un medico e chiedere, considerato come caso sospetto, e trattato come tale. Altri ospiti e personale che non soddisfano la definizione di contatto possono essere considerati a venti esposizione a basso rischio e possono essere invitati ad attuare misure precauzionali. Queste misure precauzionali possono essere modificate e adattate alle valutazioni dei rischi condotte dalle autorità sanitarie pubbliche.

5. Clienti non affetti da Virus

Gli ospiti non interessati sono persone considerate a basso rischio. Dovrebbero essere fornite informazioni sulla malattia, la sua trasmissione e le misure preventive. Dovrebbero essere invitati a automonitorarsi per i sintomi di COVID-19, tra cui febbre,tosse o difficoltà respiratorie per 14 giorni dalla data di partenza del caso confermato nello stabile. Nel caso in cui sviluppino sintomi indicativi di COVID-19 entro 14 giorni, dovrebbe essere chiesto loro di auto isolarsi immediatamente e di contattare i servizi sanitari locali. Fornitori di beni e servizi

Gli appaltatori e i fornitori di beni e servizi dovrebbero

seguire sistemi di lavoro sicuri e disporre anche di sistemi

per la prevenzione della diffusione del COVID-19. – 14 aprile 2020.

Fonte: newsrimini