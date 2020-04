Piano di Sorrento e noi di Positanonews in particolare piangono una poetessa e scrittrice, ma ancora prima una grande donna, una grande anima, fiera e coraggiosa, indomita. Amava molto seguirci e ci incoraggiava “Michele e Paola state facendo tanto per la città e per la cultura” , lo diceva sempre ogni volta che ci vedeva ” vi seguo “. Noi purtroppo non potremo seguirti al tuo funerale, per le norme che vietano gli assembramenti anche alle funzioni religiose e nelle chiese per il Coronavirus Covid-19 che non ti ha toccato, ma, immaginiamo, ti avrà amareggiato per l’impossibilità di stare con la gente, che tanto amavi. Hai combattuto contro un male terribile e lo hai sconfitto, ti abbiamo seguita nelle tue opere letterarie e poetiche, con Lucio Esposito e Sara Ciocio sempre a documentare ogni tuo libro e ogni tua poesia, vorremmo ancora sentire una.. Intanto queste tue parole risuonano in una delle tante interviste che ti abbiamo fatto “speranza e fede”. Ciao amica nostra continua a seguirci e a pregare per noi, ora reciterai le tue poesie agli angeli..

Michele