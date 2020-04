Angelo Iannelli compleanno in quarantena per il “pulcinella” napoletano

Napoli, 18 Aprile – Non bastava il contest gastronomico per intrattenere le persone da casa, causa restrizione Covid 19. Ricordiamo anche: le avventure di pulcinella raccontate ai bambini, il Pulcinella dantesco e le ospitate per varie dirette. Il creativo artista napoletano Angelo Iannelli, interprete della maschera di Pulcinella ,noto come l’ambasciatore del sorriso per le sue innumerevoli iniziative sociali. Giovedì,16 Aprile, ha compiuto esattamente 49 anni e ha voluto condividere la sua festa di compleanno restando a casa, con un gioco semplice. Tantissimi i video messaggi ricevuti dagli amici sulla sua pagina Facebook anche dall’estero. Il mondo dello spettacolo, della cultura, del sociale, del giornalismo, dell’associazionismo, delle istituzioni si è stretto vicino all’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli che commosso ha ringraziato per la tempesta d’affetto e stima scatenatasi sui social.

Per la cronaca, l’artista poliedrico, doveva festeggiare il suo compleanno a Villa Domi, roccaforte settecentesca, in concomitanza della quarta edizione del Party del Sorriso, dove erano previste più di un migliaio di persone. La manifestazione, già entrata di diritto tra gli eventi più importanti in Campania , sarebbe stata dedicata alle persone meno fortunate. Gli amici hanno partecipato al contest in maniera spontanea e semplice, senza badare alle apparenze.



Ricordiamo alcuni personaggi che hanno aderito all’iniziativa: Sebastiano Somma, Eugenio Bennato, Marco Maddaloni, Veronica Maya,Walter Lippa, Davide Marotta, Patrizio Oliva, Gino Rivieccio, Enzo Fischietti, anna Capasso, Cristian e Ivan, Alessandro Bolide, Antoaine, lello Esposito, Pietra Montervina, Enzo Campagnoli, Marco Zurzolo, Lucia Cassini, Gigi Savoia, Erminio Sinni, Mimmo Foresta, Giovanni Caso, Erennio De Vita, Giuseppe Gambi,Raimondo Marino, Nicola Mora, Antonio Carannante, Elvis Esposito, Cosimo Alberti, Alessandro Incerto, Mario Maglione, Gaetano Amato, Max Bellocchio, Antonella leardi, Gianni Marino, Mimmo Foresta, Salvatore Misticone, Corrado Taranto, Guido Lembo, Angelo Di Gennaro, Peppe Iannicelli, Gigio Rosa, Gigi Soriani, Daniela Sabella, Felice Romano, Lino Blandizzi, Marta Krevusam, Diego Macario, Avv. Angelo Pisani, Salvatore Gisonna, Andrea Carnevale, Teresa Moccia, Massimo Cannizzaro, Riccardo Sorrentino, Nello Daniele, Ludo Brusco, Enzo Costanza, Michele Cantalupo, Chiara Alberti,Miky Petillo, Loredana Daniele, Francesca Maresca, Luca Esposito, Massimo Cannizzaro, Roberto Minini, Antonello Cuomo, Enzo Paudice, Luca Blindo, Panico Carolina Mimmo de Simone,Ciro Poppella, Michele Sergio, Massimiliano Rosati del (Gambrinius) Marco Ferrigno, Luciano Sorbillo, Ilario Tutucci del Brigante dei Sapori, Domenico Sepe, Felice Romano,Lucio Ciotola, Francesco Iannelli, Aniello Esposito, Enzo Avitale del Baba Re’, Carmen La Bruna, lello Beneduce, Guido lembo, Michele Sellilo, Ciro Marra, Mimmo Pesce e l’Associazione I Conadi, Vincenzo Pirozzi, Maria Rosaria Cenni, Peppino di Bernardo, Arturo Sepe, Lina Gaia Biglietto, Simona Cavallaro, Esposito Giovanni direttamente dalla Vita in Diretta, Ciro Prato, Lino Ragosta, Enzo Guariglia, Massimiliano Cimmino, Marco Fasano, Diego Moreno, Espedito De Marino,Giuseppe Cascella, Nunzio Ceglie, Antonio Ciccone, Nando De Maio, Cinzia Porfida, Rossella Giaquinto, Franco Capasso, Edda Cioffi, Simona Giglio, Ida Piccolo, Antonello Cuomo, Milena Setola, Marcella Arico, Anna Ciotola, Miriam Rigione, Emanuela Gambardella, Giulia Accardo, Silvana Gizzi, Teresa D’Angelo, Genny Nugnes, Mario Esposito, Romeo Barbaro, Angelo De Stefano, Umberto Raia, Francesco Festa.I giornalisti: Giovanni Vigoroso, Franco Buononato, Barbara Ciarcia, Francesco Russo, Lorenza licenziati, Antonio D’Addio, Marco Perillo, Nello Fontanella, Gabriella Bellini, Raffaele Ariola, Maria Parente, Teresa D’Angelo, Gigione Maresca.Per le Istituzioni: On. Giudo Milanese, Il Comune di Casola di Napoli, Il Console del Nicaragua Jerry Danesi, Consiglio Diplomazia e Giustizia , l’Associazione For S. Anastasia di Mimmo De Simone tanti altri. Oltre a questi messaggi e auguri speciali, emozionante il video dalla zona rossa di Ariano Irpino, città legata al Pulcinella della legalità e del sorriso, per un compleanno in tempo di Corona Virus che Iannelli non dimenticherà.