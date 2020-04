Andrea Bocelli, Music for hope dal Duomo di Milano in diretta

MIlano – Il cantante lirico, su proposta del sindaco Beppe Sala e della Veneranda Fabbrica, ha voluto fare il suo personalissimo regalo alla città, impegnata nella lotta al Coronavirus. L’evento è chiuso ai media e ai cittadini, ma è possibile ammirare il concerto in diretta streaming.

“Nel giorno in cui celebriamo la fiducia in una vita che trionfa, sono onorato e felice di rispondere sì all’invito della città e del duomo di Milano. Io credo nella forza del pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, un simbolo di rinascita di cui tutti – che siano credenti o meno – hanno bisogno in questo momento. Grazie al concerto, trasmesso in streaming, riuniremo milioni di mani giunte ovunque nel mondo e abbracceremo il cuore ferito di questa terra, questa meravigliosa fucina internazionale che è l’orgoglio italiano. Milano e tutta Italia, generose e coraggiose, saranno di nuovo, e molto presto, un modello vincente, motore di un rinascimento che tutti speriamo. Sarà una gioia vederlo, in Duomo, durante le celebrazioni pasquali che evocano il mistero della nascita e della rinascita“, le parole di Bocelli.

Un concerto emozionante da un Duomo di Milano deserto, un canto che si è librato come una preghiera tra le volte gotiche per esorcizzare il coronavirus: Andrea Bocelli si è esibito in diretta streaming sul suo canale YouTube. Il primo brano è stato Panis angelicus di Ce’sar Franck, poi l’Ave Maria di Bach/Gounod, il Santa Maria di Mascagni, il Domine Deus rossiniano dalla Petite Messe e a chiudere Amazing Grace, celeberrimo inno cristiano di ringraziamento, concepito nel ‘700 e ispirato da una conversione.