Anacapri in lutto: è volato in cielo il parroco Don Salvatore Chiusano.

Da sempre vissuto per aiutare il prossimo: amato e stimato dall’intera comunità di Anacapri per la quale, in più di sessanta anni di sacerdozio, è stato un punto di riferimento e che oggi lo saluta per l’ultima volta. Don Salvatore Chiusano è volato in cielo. “Ha donato il suo ministero sacerdotale prima come Vicario parrocchiale e poi come parroco della parrocchia Santa Sofia Vedova in Anacapri, promuovendo la crescita della comunità e valorizzando il laicato nelle sue molteplici espressioni. Ha prestato una cura attenta specialmente all’UNITALSI sia sul territorio che nei viaggi a Lourdes. Anche da parroco emerito non ha mai fatto mancare il suo servizio sacerdotale in momenti particolarmente delicati per l’avvicendarsi dei suo successori.In questo tempo in cui non è possibile celebrare le esequie uniamoci nella preghiera in suo ricordo”. Queste le parole dell’arcidiocesi Sorrento – Castellammare e noi di Positanonews ci uniamo al dolore della famiglia e alla preghiera in suo ricordo.