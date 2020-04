Anacapri. L’ordinanza del Comune con le nuove regole per i lavoratori che arriveranno sull’isola azzurra

Il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa, visto l’ultimo dispositivo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza in vigore dal 27 aprile al 3 maggio, che riguarda tutti i lavoratori rientranti nella casistica prevista dall’ordinanza regionale numero 39 che dovranno comunicare il loro arrivo sull’isola almeno 24 ore prima documentando i motivi di lavoro. Nell’ordinanza si legge che:

Con decorrenza dal 27 aprile al 3 maggio 2020, è fatto obbligo a tutti i lavoratori rientranti nella casistica di cui all’ordinanza n. 39 del 25.04.2020 del Presidente della Regione Campania, di comunicare. Almeno 24 ore prima dell’ingresso sul territorio comunale di Anacapri, all’indirizzo mail urp@comunedianacapri.it la seguente documentazione: 1) comunicazione, nella mail, dei motivi di lavoro con l’obbligatoria indicazione del luogo di destinazione, del percorso da seguire per accedervi, dell’orario di arrivo e di ripartenza dall’isola di Capri, del mezzo di trasporto privato (obbligatoria indicazione della targa), con espressa esclusione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di linea, che preleva dal porto e riconduce al porto il lavoratore, dell’eventuale permanenza (con l’obbligatoria indicazione dei giorni di permanenza, del luogo di permanenza e pernottamento e dell’eventuale mezzo di trasporto privato per gli spostamenti) sul territorio comunale per i suddetti motivi di lavoro. 2) trasmissione delle dichiarazioni allegate all’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25.04.2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive – Attività edilizia – Approvazione protocollo di sicurezza – Parziale modifica dell’ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020 – Attività motoria all’aperto”, debitamente compilate, datate e sottoscritte, scaricabile anche sul sito del Comune di Anacapri all’indirizzo www.comunedianacapri.it.

I lavoratori di cui sopra, tutti muniti dei dovuti dispositivi di sicurezza quali mascherine facciali e nasali e guanti: a) dovranno esibire la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 della presente ordinanza alle forze di polizia al momento dello sbarco sull’isola di Capri; b) dovranno limitare la permanenza sul territorio comunale al tempo strettamente necessario e strettamente indispensabile al lavoro da compiere o da porre in essere; c) durante l’orario di lavoro non potranno allontanarsi dall’area di cantiere o di lavoro come sopra indicata; d) nell’eventuale orario non di lavoro osserveranno rigorosamente l’obbligo di isolamento fiduciario presso il luogo preventivamente comunicato come sopra al Comune, con espresso divieto di allontanamento dallo stesso; e) gli eventuali approvvigionamenti alimentari, di qualsiasi bene di consumo e di beni essenziali dovranno essere forniti da un unico soggetto tramite consegna presso il cantiere o presso il luogo o l’abitazione indicata.

E’ esclusa ogni applicabilità della presente ordinanza al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell’ordine, agli impiegati della pubblica amministrazione, delle società pubbliche, degli istituti di credito e degli uffici postali.

L’amministrazione si riserva di trasmettere tempestivamente gli eventuali controlli negativi delle comunicazioni di cui al superiore punto 1) alle forse di polizia presenti allo sbarco del porto di Capri al fine di evitare l’accesso dei lavoratori al Comune di Anacapri.