Anacapri. Coronavirus, esito negativo per il tampone di cui si era in attesa. Il Comune di Anacapri lo ha confermato poco fa: il tampone effettuato su un cittadino e di cui si era in attesa di refertazione da qualche giorno è risultato negativo.

Resta, dunque, una sola la persona contagiata dal virus. Riportiamo di seguito gli aggiornamenti del Comune.