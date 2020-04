Anacapri. Aperta questa mattina la distribuzione dei buoni spesa per le 146 famiglie che hanno fatto domanda

Si è aperta questa mattina la distribuzione dei buoni spesa previsti dal Comune di Anacapri per far fronte all’emergenza economica che ha colpito l’Isola di Capri in seguito all’esplosione della pandemia da Covid-19. A partire dalle 10.30 e fino alle 13.00, i cittadini anacapresi in difficoltà hanno potuto ritirare, presso la casa comunale, il loro aiuto economico mensile, utile ad affrontare le spese per il consumo di gas e l’acquisto di beni quali generi alimentari, farmaci e prodotti per l’igiene personale. Entro il termine previsto dello scorso 9 aprile sono arrivate all’attenzione degli uffici ben 146 domande, equivalenti ad altrettanti nuclei familiari, per un totale di 437 richiedenti, che otterranno un buono calcolato in base al numero di persone presenti in ciascuna unità familiare. Si va da un minimo di 210 euro per un nucleo composto da un’unica persona a 940 euro per le famiglie composte da più di sei cittadini, per un totale di 64.580.00 euro messi a disposizione dall’ente comunale anche grazie agli aiuti governativi e alle donazioni dei privati che si sono susseguite nelle ultime settimane. La distribuzione di questa mattina è stata inoltre organizzata con file e transenne che hanno permesso di rispettare le norme di distanziamento sociale, con ciascun richiedente tenuto a dotarsi di guanti e mascherine per il ritiro del proprio buono. Sul sito del Comune di Anacapri è stato anche pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa dei buoni spesa.

A proposito della consegna odierna, l’Amministrazione Comunale dichiara: “Si tratta di un primo passo compiuto dall’Amministrazione, che sta studiando ulteriori interventi a sostegno dei nostri cittadini, interventi che contempleranno anche quelli messi in campo dal Governo e dalla Regione. Ringraziamo inoltre i dipendenti comunali che si sono messi a completa disposizione anche di sabato per l’espletamento di questa importante consegna.”