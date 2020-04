Ambulanze e tamponi la Procura indaga sugli appalti

Campania Contratti al ribasso e a trattativa diretta. Ticket sotto costo rispetto agli standard di mercato, per svolgere servizi strategici, decisivi nel contrasto alla diffusione del corona virus. Sono questi i punti su cui batte l’inchiesta dei carabinieri per fare chiarezza su uno dei business dell’emergenza provocata dalla pandemia. Riflettori su due servizi in particolare: il trasporto in ambulanza dei pazienti contagiati da Covid 19 (o semplicemente sospettati di essere stati infettati dal Covid 19); e la gestione di ambulanze impegnate per la somministrazione di tamponi, per tutto l’arco della giornata, su interi spaccati dell’area metropolitana. Due servizi essenziali che viaggiano ormai da giorni sulle ruote di ambulanze che appartengono a una ditta privata, capace di macinare contratti con Asl Napoli due e Napoli tre, ma anche con l’Azienda universitaria ospedaliera Vanvitelli.

Indagine condotta rigorosamente sotto traccia, in questi giorni è arrivata la svolta. Dopo le denunce spedite da alcuni operatori del settore, per lo più da altri titolari di società di ambulanze (denunce indirizzate sia ai vertici sanitari e regionali, che alle autorità inquirenti), sono cominciate in questi giorni anche alcune audizioni testimoniali. Ed è così che agli atti è finita la voce di un imprenditore che ha puntato l’indice contro un sistema ritenuto non in linea con le esigenze di trasparenza e di qualità di un servizio strategico per il contrasto della pandemia.

Tamponi, trasporti di infermi potenzialmente alle prese con l’incubo contagio. Secondo quanto denunciato fino a questo momento, i prezzi offerti da un’azienda in particolare sarebbero notevolmente al ribasso rispetto ai costi sostenuti da chi ha il compito di trasportare malati e sanificare filtri e barelle, potendo fare affidamento anche su personale qualificato in ogni vettura (almeno due professionisti pronti ad intervenire).

Una vicenda che va raccontata da una premessa, vista la gravità delle accuse finite all’interno di un fascicolo giudiziario, ma anche alla luce dell’emergenza sanitaria vissuta in questo periodo a Napoli e in Campania: non bastano una o più denunce a stabilire la colpevolezza dei soggetti coinvolti in una procedura amministrativa, ma ogni verifica in questo campo va considerata come un atto dovuto, a garanzia di tutti.

LE GARE

Siamo tra la fine di marzo e l’inizio di questo mese, dopo oltre venti giorni di quarantena. Chiara la strategia della Regione: realizzare il più alto numero di tamponi, per un censimento capillare degli infetti da corona virus; ma anche evitare di trasformare i nostri ospedali in pericolosi focolai in grado di far saltare ogni equilibrio. Decisivo l’impiego di mezzi, inevitabile il ricorso alle ambulanze private e altamente specializzate per questo tipo di interventi. Alle difficoltà ordinarie di assistere un infermo o di sottoporlo a un’analisi, in epoca Covid, si aggiunge l’esigenza di sanificare il corredo interno ai mezzi usati, per evitare di trasformare le ambulanze in un pericoloso vettore di batteri.

I COSTI

Tutto chiaro? Secondo la ricostruzione fatta da uno o più operatori del settore, il metodo della trattativa diretta sotto soglia non garantisce la trasparenza del servizio; ma anche i costi garantiti dalla ditta finita nel mirino delle denunce sarebbero eccessivamente al ribasso. E a sostegno di questa ipotesi (ripetiamo tuttora al vaglio dell’arma) è stata depositata anche una perizia contabile da alcuni operatori: in alcuni casi, si offre un servizio per 350 euro al giorno forfettari per la realizzazione dei tamponi; in altri appalti, invece, il contratto è stato staccato per un forfettario di 700 euro al giorno (trasporto pazienti infetti), anche in questo caso ritenuto largamente al di sotto delle quote di mercato. Stando alle primissime valutazioni investigative, gli stessi servizi vengono pagati intorno ai duemila euro al giorno.

Ma torniamo alle denunce inoltrate agli inquirenti in queste settimane. Si legge in uno dei documenti finiti agli atti: «Il risparmio non può essere l’unico parametro di valutazione, specie se commisurato ai costi di sanificazione e all’esigenza di bonifica di filtri e barelle». E ancora: «Ci dispiace dover constatare il mancato interpello per svolgere un servizio di contenimento della pandemia», facendo esplicita richiesta di verifiche sulle procedure adottate per la bonifica dei mezzi dopo ciascun intervento in emergenza.

IL FASCICOLO

Rapporti tra pubblico e privato, appalti, servizi a procedura negoziata, costi al ribasso. Sono le parole chiave di un’emergenza sanitaria che spinge gli inquirenti a ragionare per step, con il massimo della cautela. A partire da questa mattina, il raccordo tra il reparto di polizia giudiziaria che si sta interessando al caso delle ambulanze e i pm partenopei. Come è noto, la Procura di Napoli ha deciso di aprire all’inizio di questa emergenza una sorta di fascicolo omnibus sulle spese in materia sanitaria: un faro sempre acceso a proposito di contratti per appalti e forniture, specie se firmati nel pieno della grande emergenza Covid 19.

Leandro Del Gaudio , Il Mattino