Amalfi, il sindaco Milano: “Prova difficile per tutti. Ci riprenderemo” – VIDEO

Abbiamo intervistato il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Nonostante giorni particolari, la maggior parte dei cittadini si sta comportando al meglio. Sembra una città in attesa di risvegliarsi.

“Chiaramente sarà una Pasqua diversa da quelle vissute finora – ha dichiarato il primo cittadino – Nessuno ha memoria di un evento del genere. E’ una prova molto difficile per tutti, cittadini, istituzioni e operatori, e soprattutto per il personale in prima linea. Amalfi si sta comportando in maniera responsabile, i cittadini seguono le regole.

In queste ore ci stiamo organizzando per la distribuzione dei buoni spesa e derrate alimentari ai soggetti che hanno fatto richiesta. La Millenium e altri volontari ci stanno supportando al meglio in questo. La crisi durerà diverse settimane e sono arrivate già oltre 100 domande.

E’ un momento fondamentale. Chiaramente dobbiamo aspettare gli organi superiori: le decisioni vengono assunte anche seguendo i pareri del Comitato tecnico scientifico nazionale; qualsiasi disposizione ci verrà data noi la seguiremo in maniera puntuale. E’ inutile paventare una ipotesi, è un quadro in evoluzione giorno per giorno. Immagino ci sarà un’apertura graduale, credo a partire dalle ultime attività che sono state chiuse.

Spero che l’Italia possa uscire il prima possibile da questo tunnel, come Costiera Amalfitana spero possiamo riprenderci al meglio”.