Amalfi, il sindaco Milano: “Non ci sono nuovi contagiati. A breve annunciato sportello telematico” – VIDEO

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha terminato poco fa una diretta Facebook durante la quale ha dato aggiornamenti sull’emergenza epidemiologica e sulle altre attività portate avanti dal Comune.

“Oggi una buona notizia, nel corso di queste settimane non si sono registrati altri casi positivi – ha dichiarato il sindaco- al di fuori di quello che già conoscete. Il numero di tamponi è stato di 20 in totale e i dati sono positivi, che rendono meriti al rispetto delle regole dei cittadini e alle attività di controllo delle Forze dell’Ordine. I controlli saranno serrati sabato 25 aprile e il primo maggio”.

Sulle derrate alimentari – “Il Comune ha beneficiato di uno stanziamento di 32 mila euro e grazie a questo finanziamento nel corso di questi giorni sono stati riforniti ben 104 nuclei familiari. Una scelta precisa di non prevedere un termine per la presentazione delle domande. Sono pervenute altre 61 istanze in questa settimana: sono 165 nuclei familiari, in totale, quelli che beneficeranno. Ringrazio tutti”.

Novità dalla Regione – “Sono stati istituiti due bandi, i dettagli li trovate nel sito del Comune. Inoltre, troverete entro sabato altre informazioni circa il bando di locazioni per situazioni di emergenza socio-economica. I Comuni dovranno raccogliere le domande, scadenza a stretto giro”.

Altra notizia positiva – “Verrà annunciato il nuovo sportello polifunzionale telematico, strumento che consentirà a tutti di presentare istanze da casa”.