Amalfi. Il sindaco Daniele Milano in diretta coi cittadini “Un caso positivo al coronavirus circoscritto, cerchiamo di stare vicini alla gente.” L’esordio è quello giusto, diretto, spontaneo, Positanonews lo sta dicendo da tempo, serve questo modo di fare , che stanno attuando dall’altro versante i sindaci della Penisola Sorrentina, comunicazione istituzionale sui profili pubblici, colloquiale su quelli privati, usando i social network per mantenere il legame con il paese usando quando più franchezza possibile. Così il sindaco Daniele Milano ci ha confermato che la rete dei contatti è stata individuata , sia ad Amalfi che Maiori, che si sta procedendo per i tamponi, e ci ha anche informato delle attività sociali che si stanno tenendo “E’ un fatto nuovo, non siamo abituati a stare a casa, una situazione che speriamo passi al più presto”

Clicca sulla parola diretta per vedere il video