Dopo l’intervista di Pasqua con il sindaco di Minori Andrea Reale, un altro sindaco della Costa d’Amalfi ha raccontato il proprio comune in questi giorni particolari, in collegamento con Tv Oggi. Si tratta del sindaco di Amalfi Daniele Milano, che da una Piazza Duomo stranamente vuota, ha pronunciato le proprie sensazione su quella che è stata una “strana” giornata di Pasquetta. “E’ abbastanza surreale – spiega Milano – questo è il periodo dell’anno in cui eravamo abituati a vedere migliaia di turisti affollare le nostre strade, i vicoli, vedere occhi di ogni forma e sentire parlare ogni tipo di lingua nei nostri locali e sotto le nostre case”. Il primo cittadino del comune capoluogo della costiera, auspica che la situazione possa finire quanto prima, perché oltre all’emergenza sanitaria, c’è soprattutto una preoccupazione per la situazione economica. Il sindaco mostra poi ai telespettatori un paese spoglio e sorvegliato dalle forze dell’ordine, che testimonia la grande reazione civica e composta degli amalfitani a questa emergenza. Tante sono le incognite per il futuro, con l’avvicinarsi della fase 2, in un paese come quello di Amalfi, nel mentre si sta gestendo questa emergenza sanitaria. La speranza è che tutto questo possa terminare il prima possibile, in modo che si potrà di nuovo a respirare, ed essere più forti e determinati di prima ed offrire al mondo le bellezze e la storia della Repubblica Marinara d’Italia.