Amalfi rispetta le regole. Sicurezza totale in farmacia: un solo cliente al banco e distanza di sicurezza

La Costiera e la città di Amalfi, oggi si sono risvegliate blindate più che mai, ma probabilmente anche più sicure per effetto delle disposizioni date dal Governo per cercare di limitare le possibilità di contagio da Coronavirus. Misure che si sono rese necessarie viste le festività pasquali imminenti.

In farmacia è garantita la più totale sicurezza e tutela, sia dei cittadini che degli infermieri. Il cliente da servire è l’unico ad entrare e recarsi vicino al banco mentre tutti gli altri clienti attendono fuori a distanza di sicurezza, per evitare di creare assembramenti in uno spazio ristretto dove l’igiene è fondamentale.