Amalfi. Ricoverato alla cardiologia del Ruggi di Salerno il 58enne portato oggi a Castiglione di Ravello, presso il presidio della Costiera amalfitana. L’uomo aveva dolori al petto e accusava problemi di insufficienza respiratoria accompagnato dalla polizia municipale . In via prudenziale l’uomo è stato isolato e in mattinata è stato sottoposto al tampone, inviato presso i laboratori dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove è risultato negativo al Coronavirus Covid-19

I sintomi dell’uomo non avevano nulla a che fare con il virus, bensì a problemi cardiaci e poteva rischiare un possibile infarto, è stato ricoverato all’Ospedale nella Torre Cardiologica del Ruggi di Salerno . Gli auguriamo pronta e buona guarigione.