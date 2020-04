Amalfi ricorda il critico d’arte Germano Celant, deceduto a causa del Coronavirus. Fece dell’Arsenale amalfitano la culla dell’Arte Povera

Il Comune di Amalfi in lutto per la scomparsa del critico d’arte Germano Celant, deceduto a causa del Coronavirus. Celant, insieme a Marcello Rumma, diede il via ad uno dei movimenti artistici più importanti della storia d’arte italiana e fece dell’Arsenale della Repubblica di Amalfi la culla dell’Arte Povera.

Riportiamo il ricordo dell’assessore Enza Cobalto:

La notizia della morte per Coronavirus di Germano Celant ci lascia increduli e senza parole. Lo abbiamo nominato tante volte, soprattutto nell’ultimo periodo, pubblicando proprio qualche giorno fa una sua foto che lo ritraeva in compagnia di Achille Bonito Oliva, Filiberto Menna e Gillo Dorfles fra le volte dell’Arsenale. Fu lui, insieme al genio di Marcello Rumma, a dare il via ad uno dei movimenti artistici più importanti della storia d’arte italiana. Ne coniò la definizione e fece dell’Arsenale della Repubblica di Amalfi la culla dell’Arte Povera.