Amalfi. “PANSA A CASA TUA”, la storica pasticceria porta i dolci fra i più buoni del mondo due volte a settimana, ecco dove Vuoi mettere il fascino di una passeggiata in bicicletta ad Amalfi? E nei caldi weekend da Aprile a Ottobre quante moto eravamo abituati a contare tra i tornanti della Divina! Quanti ricordi affiorano: come la bellezza, dopo una giornata di lavoro, di montare in macchina magari con la tua lei o il tuo lui o di salire sul primo traghetto con la tua famiglia a Salerno per trascorrere una serata romantica ad Amalfi, con la classica conclusione in dolcezza alla Pasticceria Pansa?

Sono tutte esperienze che hanno allietato la nostra vita fino a ieri e che sicuramente torneranno a deliziarci domani!

Oggi con PANSA A CASA TUA intendiamo mettere in campo un’iniziativa che vi faccia sentire meno distanti dal vostro posto del cuore e soprattutto, tra vincoli e limitazioni che sicuramente alla ripartenza saranno inderogabili, vi metta in condizione di continuare a gustare quei sapori autentici della nostra tradizione comodamente a CASA VOSTRA.

Da Salerno a Sorrento, da Ravello a Positano, senza tralasciare gli avamposti di Agerola e Tramonti.

Da sempre abbiamo lavorato PER VOI, da oggi ancor di più vogliamo essere accanto A VOI.

Ecco le tratte che inizialmente saranno coperte dal nostro progetto almeno due volte a settimana:

Amalfi – SALERNO (Atrani- Minori -Maiori- Cetara- Vietri sul Mare)

Amalfi – Valico di Chiunzi (Scala – Ravello- Tramonti)

Amalfi – Sorrento (Praiano – Positano- Piano-Meta- Sorrento)

Amalfi – Agerola (Conca dei Marini – Furore)

Nel prossimo post vi daremo le prime preziose indicazioni che riguardano gli aspetti commerciali (ordini- pagamenti- modalità di consegne).

Continuate a seguirci e ricordate che prestissimo se solo lo vorrete busseremo alla vostra porta

